Usa, assolda un killer per liberarsi del marito "Meglio ucciderlo che affrontare il divorzio"

- Si fingeva un killer professionista. E Julia Merfeld, 21enne americana, l'aveva assoldato per uccidere il marito. Ma in realtà il suo sicario era un poliziotto, che di nascosto è riuscito a filmare la donna mentre gli esponeva il suo piano di sangue, incastrandola e facendola condannare all'ergastolo. La giovane aveva architettato tutto perché, diceva, ucciderlo risultava più economico che divorziare da lui.

La ragazza era disposta a sborsare 50mila dollari pur di liberarsi del padre dei suoi figli, Jacob Merfeld, somma ampiamente coperta dall’assicurazione sulla vita che avrebbe riscattato dopo la tragica “fatalità”. La polizza si sarebbe aggirata attorno ai 400mila dollari.

Come dichiara il poliziotto in incognito, la signora Merfeld non si è dimostrata una cliente particolarmente esigente e l’unica condizione posta riguarda il luogo del delitto, da non consumarsi - se possibile - in casa: “Sporcherebbe troppo”, commenta ridendo la ragazza. Per il resto assoluta carta bianca al killer, anzi, “maggiore è lo shock, meglio sarà”.

A sventare l’assassinio è stato un collega della Merfeld, Carlos Ramos, cui la 21enne aveva confidato l'estrema decisione. Se all’inizio aveva preso quelle frasi come uno scherzo, col tempo si è convinto che forse era meglio mettere al corrente la polizia del delirante piano. Da qui la trappola architettata dal Comando Statale del Michigan.

Una telecamera nascosta ha registrato i due incontri dell'aprile 2013: la ragazza precisa dove abita, come muoversi nella zona e mostra all'esecutore una foto del marito. "Quando succederà soffrirò moltissimo, ma è una cosa cui sto pensando da tempo, devo farlo", dice la giovane. Che ha poi motivato il gesto con queste parole: "Per quanto possa sembrare terribile, era molto più semplice che affrontare un divorzio. Non mi sarei dovuta preoccupare del giudizio dei miei genitori né di aver spezzato il cuore a lui".

La sentenza, fissata per il 30 luglio, potrebbe condannarla all'ergastolo. Ma il marito sembra averla già perdonata: comparso davanti alla corte ha infatti chiesto che venisse rilasciata senza scontare nemmeno un giorno di carcere.