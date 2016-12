Egitto, Beblawi lavora al nuovo esecutivo Fratelli musulmani: nessun dialogo

foto Ap/Lapresse Correlati Egitto, elezioni parlamentari entro sei mesi

Il Cairo, scontri fra soldati e manifestanti 13:43 - Il neopremier ad interim egiziano, Hazem el Beblawi, ha annunciato il via ai lavori per la formazione del nuovo governo. I primi ad essere consultati saranno i leader liberali Mohamed el Baradei e Ziad Bahaa-Eldin. Caduti nel vuoto gli appelli al dialogo nei confronti dei Fratelli Musulmani, che hanno respinto ogni offerta di partecipare al nuovo esecutivo. - Il neopremier ad interim egiziano,ha annunciato il via ai lavori per la formazione del. I primi ad essere consultati saranno i leader liberali Mohamed. Caduti nel vuoto gli appelli al dialogo nei confronti dei, che hanno respinto ogni offerta di partecipare al nuovo esecutivo.

"Nessun patto con i golpisti" - "Non scendiamo a patti con i golpisti - ha detto il portavoce della Fratellanza, Tareq al-Morsi, riferendosi all'offerta formulata dal nuovo primo ministro -. Rifiutiamo tutto ciò che ha a che fare con questo colpo di Stato militare". L'agenzia di Stato Mena aveva fatto sapere che Beblawi è disposto a offrire qualche posto nel governo di transizione al Partito della libertà e della giustizia, il braccio politico dei Fratelli.



Dopo le violenze a Il Cairo di lunedì, con oltre 50 morti tra i sostenitori di Morsi, i Fratelli musulmani avevano esortato alla sollevazione "contro quelli che stanno tentando di rubarci la rivoluzione con i carri armati".







Salafiti: tecnocrati al governo - Il partito egiziano Nour salafita parteciperà alle consultazioni ma non accetterà alcun incarico per i suoi membri, e chiede che venga creato un esecutivo di tecnici.