foto Ansa

23:45

- Il neopremier ad interim egiziano, Hazem el Beblawi, è intenzionato ad offrire alcuni ministeri al partito Libertà e Giustizia, l'ala politica dei Fratelli musulmani e al partito Nur salafita. Lo ha comunicato l'agenzia di Stato Mena. Intanto gli Usa non intendono stabilire un calendario per le elezioni in Egitto e sono incoraggiati dalla road map stabilita dalle autorità egiziane ad interim, ha detto la portavoce del Dipartimento di Stato.