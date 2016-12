foto Reuters

- Il presidente egiziano ad interim Adly Mansour ha incaricato l'economista ed ex ministro delle Finanze, Hazem Beblawi, di formare il nuovo governo. Lo riferisce in un comunicato la presidenza della Repubblica. Mohamed El Baradei è stato invece nominato vicepresidente e responsabile per gli Affari Esteri. Il partito islamico Nour, che ha avuto obiezioni su diversi candidati proposti, ha detto che sosterrà la nomina di Beblawi.