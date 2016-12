Guantanamo, attore Usa sperimenta la tortura: "Così i detenuti sono costretti a mangiare"

06:40 - Il detenuto legato alla sedia con lacci e catene. Una cannula infilata a forza nel naso. Una procedura normale nelle prigione di Guantanamo per nutrire i detenuti in sciopero della fame. Ma le telecamere che riprendono questa forma di tortura non sono quelle di Cuba ma di "Reprieve" un’organizzazione no profit. Che per denunciare la tragedia ha filmato Mos Def, un noto attore e rapper americano (conosciuto in Italia per The italian Job, Solo 2 ore insieme a Bruce Willis) che si è sottoposto volontariamente alla pratica dell’alimentazione forzata. Tutta la procedura è stata filmata ma è stata interrotta a causa del fortissimo dolore sperimentato da Mos Def che, terminato l'esperimento, è scoppiato in lacrime.