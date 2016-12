foto Ap/Lapresse

15:27

- L'Egitto riceverà 5 miliardi di dollari di prestiti dagli Emirati Arabi Uniti e dall'Arabia Saudita. Lo rivela una fonte egiziana, secondo la quale il primo Paese ha deciso di concedere a Il Cairo 1 miliardo di dollari e prestargliene altri 2 miliardi come parte di un più ampio pacchetto di aiuti finanziari dagli Emirati. Secondo la stessa fonte, anche l'Arabia Saudita sta per andare in soccorso dell'Egitto con 2 miliardi di dollari.