DIRETTA: Parmitano, passeggiata nello spazio

15:12 - "Fra poche ore dall'AirLock inizierà un nuovo percorso di questa straordinaria avventura. I pensieri sono di gratitudine per il privilegio". Così l'astronauta catanese Luca Parmitano annuncia su Twitter l'incredibile esperienza che sta per vivere: sarà infatti il primo italiano a "passeggiare nello spazio", nonché il più giovane astronauta impegnato in tale attività con i suoi 36 anni. Parmitano lascerà la Stazione Spaziale Internazionale insieme al collega statunitense Chris Cassidy: la missione, in gergo definita Eva (Extra Vehicular Activity), durerà circa sei ore.