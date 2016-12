Cleveland, la testimonianza delle tre donne segregate per 10 anni: "Ora una nuova vita"

13:13

- "Come prima cosa voglio che tutti sappiano quanto sono felice di essere a casa con la mia famiglia e i miei amici. E' stato incredibile. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutati". Così Amanda Berry, una delle tre ragazze sequestrate per dieci anni dal "mostro di Cleveland" Ariel Castro , parla per la prima volta in un video postato sul web a due mesi dalla liberazione. Con il volto sereno, Amanda - che per prima riuscì a dare l'allarme - chiede rispetto per la sua privacy e quella della sua famiglia e "tempo per riconquistare una vita normale". Nel filmato appaiono anche Gina DeJesus e Michelle Knight che a loro volta ringraziano "tutti per il sostegno e l'aiuto". "Grazie per l'amore, il sostengo e le donazioni che mi hanno aiutato a costruire una nuova vita", dice Michelle leggendo un testo.