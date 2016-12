Osama, quasi "preso" nel 2002

08:18 - Nel 2002 Osama Bin Laden fu fermato per eccesso di velocità, ma non fu riconosciuto e venne lasciato andare con il suo autista e una delle mogli. E' questo uno degli episodi raccolti nel rapporto della cosiddetta "Commissione Abbottabad" che ripercorre i 9 anni di permanenza in Pakistan del numero uno di Al Qaeda, permanenza resa possibile per "l'enorme incompetenza" degli organi statali e per l'incapacità dei servizi segreti militari di Islamabad.