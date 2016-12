foto Ap/Lapresse

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha invitato le parti in conflitto in Siria a osservare una tregua per il mese sacro del Ramadan. In un lungo messaggio, in occasione della festività musulmana, Ban Ki-moon ha espresso un "pensiero speciale per la Siria", che vive il suo terzo Ramadan di guerra. E, ricordando la tradizione musulmana di una tregua dai conflitti durante questa ricorrenza, ha fatto appello a "tutte le parti in Siria".