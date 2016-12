foto Ap/Lapresse

06:53

- La polizia cinese ha sparato contro una "dimostrazione pacifica" di monaci tibetani nella provincia del Sichuan, ferendone gravemente almeno due. Lo afferma la Campagna Interazionale per il Tibet, organizzazione non governativa di tibetani in esilio. La sparatoria è avvenuta mentre i monaci stavano celebrando il 78esimo compleanno del Dalai Lama, il leader tibetano e premio Nobel per la pace che dal 1959 vive in esilio in India.