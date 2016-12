foto Ansa

00:37

- In Egitto entro sei mesi si terranno le elezioni parlamentari, ma solo una volta che gli emendamenti alla Costituzione voluta dai Fratelli Musulmani, al momento sospesa, saranno stati approvati in un referendum da tenersi entro quattro mesi e mezzo. Lo stabilisce un decreto del presidente ad interim Adly Mansur, che definisce così la road map per fare uscire il Paese dalla crisi.