foto Ansa

Spari sul corteo

Egitto, Cairo città blindata 00:08 - Martedì in Egitto tutti in piazza. Questo l'appello lanciato dai Fratelli Musulmani in sfida ai militari in risposta al massacro nella capitale Il Cairo, dove la polizia ha aperto il fuoco su una manifestazione pro-Morsi. La crisi egiziana si avvita pericolosamente verso la guerra civile, dopo che il partito islamico ha invocato una "sollevazione" popolare contro il golpe militare. Entro 6 mesi si terranno le elezioni parlamentari. - Martedì intutti in piazza. Questo l'appello lanciato daiin sfida aiin risposta al massacro nella capitale Il Cairo, dove la polizia ha aperto il fuoco su una manifestazione pro-Morsi. La crisi egiziana si avvita pericolosamente verso la guerra civile, dopo che il partito islamico ha invocato una "sollevazione" popolare contro ilmilitare. Entro 6 mesi si terranno le elezioni parlamentari.

La finestra temporale per il voto è stato stabilito da un decreto del presidente a interim Adly Mansur. Dunque si terranno elezioni parlamentari, ma solo una volta che emendamenti alla Costituzione voluta dai Fratelli Musulmani, al momento sospesa, saranno stati approvati in un referendum da tenersi entro quattro mesi e mezzo.



La road map - Il decreto varato da Mansur, che detta la nuova "road map" della transizione politica dopo la deposizione di Morsi, prevede che elezioni legislative si tengano entro la fine del 2014. Prevede inoltre la nomina di un comitato costituente che avrà due mesi di tempo per presentare al presidente ad interim gli emendamenti alla costituzione di tipo islamico sospesa. Il presidente dovrà quindi sottoporre gli emendamenti a referendum popolare entro un mese. Tenutasi la consultazione popolare, le elezioni per eleggere il nuovo Parlamento dovranno svolgersi entro due mesi. Solo successivamente in Egitto si potranno tenere nuove elezioni parlamentari.



"Gente scenda in piazza" - "Per protestare contro il colpo di stato seguito dalla repressione, culminata nel massacro perpetrato all'alba dalla Guardia repubblicana, facciamo appello a tutti i cittadini e alle persone d'onore perché manifestino in tutto l'Egitto", ha detto in conferenza stampa il portavoce della coalizione guidata dai Fratelli Musulmani, Hatem Azam.



Il presidente ad interim Adli Mansur ha invitato le piazze alla calma, ma dall'università al Azhar, la massima carica musulmana sunnita del Paese, si è evocato il pericolo che un prolungato vuoto istituzionale possa far degenerare la situazione in "guerra civile". Lo shaykh Ahmad at Tayyeb, rettore di al-Azhar, istituzione tradizionalmente allineata col potente di turno, ha emesso un comunicato in cui avvalora la versione ufficiale dei fatti, ma mette in guardia dalla minaccia che la situazione vada fuori controllo.



Contrastanti le versioni sul massacro di lunedì, avvenuto vicino alla sede della Guardia Repubblicana e nei pressi della moschea di Rabaa al Adawiya, dove da giorni sono riuniti i sostenitori di Morsi. Gli islamici affermano di essere stati attaccati dai militari mentre si apprestavano alla preghiera dell'alba nel loro sit-in di protesta e che nel raid sono morti almeno 53 manifestanti tra cui donne e bambini. Secondo le forze armate, invece, un non meglio precisato "gruppo terroristico" ha invece lanciato un "attacco a tradimento" contro la sede della Guardia Repubblicana, dove si crede sia detenuto il presidente Morsi. Il bilancio ufficiale è di 51 morti, tra cui un ufficiale e due poliziotti, e di 453 feriti. Le forze armate affermano inoltre di aver arrestato circa 200 persone armate di molotov, armi da taglio e da fuoco.



Il presidente Adli Mansur ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sul massacro. Ma il partito Giustizia e Libertà, dei Fratelli musulmani, ha invece chiesto alla "comunità internazionale di intervenire perché vengano fermati i massacri e perché si eviti che l'Egitto si trasformi in una nuova Siria".



Sul fronte politico, stasera fonti qualificate riferite dalla Reuters indicano come probabile premier a interim l'ex ministro delle finanze Samir Radwan, il quale, precisa la fonte, non è ancora stato contattato. ma per il momento sembra tramontare l'ipotesi di un governo di larghe intese, anche perché il partito Nur si è opposto alla candidatura a premier sia di Muhammad al Baradei, esponente del Fronte di salvezza nazionale (piattaforma di laicisti, progressisti e nasseriani) sia dell'economista Ziad Baha ad Din.



Lunedì si è dimesso il premier uscente Hisham Qandil, uomo di Morsi, dalla presidenza ribadiscono che "le violenze odierne non fermeranno gli sforzi per la formazione del nuovo governo", dalle Forze armate insistono sulla necessità di smobilitare i sit-in a Il Cairo, assicurando che i manifestanti non saranno arrestati e perseguiti.