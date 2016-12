Indonesia, gruppo ostaggio di tigri su un albero per 4 giorni: una persona è stata sbranata

foto Ansa

16:41

- Un'escursione nella giungla alla ricerca di un rarissimo legname si è trasformata in un incubo per un gruppo di sei indonesiani, bloccati su un albero in Sumatra da alcune tigri per quattro giorni. Per salvarli sono dovuti intervenire oltre trenta soccorritori che si sono fatti largo in una delle più dense giungle dell'isola e sono giunti sotto l'albero appena in tempo per trarli in salvo. Per uno degli "ostaggi", sbranato dai felini, non c'è stato nulla da fare.