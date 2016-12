Pamplona, partite le famose corse dei tori con quattro feriti durante il primo "encierro"

foto LaPresse 13:09 - Sono iniziate a Pamplona le celebrazioni per la festa di San Firmino e, con queste, anche il classico “encierro”, ovvero la corsa dei tori per le vie cittadine. Il momento clou dei festeggiamenti della città della Navarra è iniziato ieri, con il primo inseguimento, costato “solo” quattro feriti. - Sono iniziate a Pamplona le celebrazioni per la festa di San Firmino e, con queste, anche il classico “encierro”, ovvero la corsa dei tori per le vie cittadine. Il momento clou dei festeggiamenti della città della Navarra è iniziato ieri, con il primo inseguimento, costato “solo” quattro feriti.

La corsa dell’“encierro” costa abitualmente la vita a decine di tori, ma non solo. Nel corso degli anni infatti si sono contate diverse vittime umane, uccise dalle cornate dei bovini; l’ultimo episodio quattro anni fa. Oppure il gran numero feriti, causati dalla pressione della folla nell’angusto percorso che conduce dalla salita di Santo Domingo a Plaza de Toros. Come in ogni edizione la festa, che durerà fino al 14 luglio, ha attirato in città un gran numero di turisti da tutto il mondo.