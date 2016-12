19:37 La Casa Bianca invita l'esercito alla moderazione

Colpo di Stato o no? Per Washington è difficile affermare se c'è stato. Intanto l'obiettivo principale degli Stati Uniti è far tornare il Paese alla democrazia. "L'America è profondamente preoccupata per la violenza di questi giorni", ha affermato il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, invitando l'esercito alla moderazione. Carney ha invitato anche "i dimostranti ad agire in modo pacifico".

18:07 Esercito: "Nessuno minacci la sicurezza nazionale"

"L'esercito egiziano non permetterà a nessuno di minacciare la sicurezza nazionale". Lo ha detto il portavoce delle forze armate, Ahmed Ali, in conferenza stampa al Cairo. L'esercito ha poi chiesto che "vengano smobilitati i sit-in" e promette che i "manifestanti non saranno arrestati".

16:22 Servizi emergenza: 51 i morti, 435 i feriti

Cinquantuno morti e 435 feriti: è il bilancio delle violenze di questa mattina davanti alla sede della Guardia repubblicana al Cairo secondo i servizi di emergenza egiziani, che in un comunicato puntano il dito contro un "gruppo terroristico" che ha provato ad assaltare l'edificio.

14:25 Il Cairo, inchiesta sulle violenze

Il presidente egiziano ad interim, Adly Mansour, ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulle violenze che questa mattina a Il Cairo hanno portato a una strage durante una manifestazione di sostenitori del deposto presidente Mohamed Morsi. Lo riferisce la tv di Stato. "Il sangue di oggi non fermerà gli sforzi per la formazione di un nuovo governo", precisa Ahmed Elmoslmany, portavoce di Mansour.

13:25 Fratelli musulmani: 77 morti tra cui due bebè

Sale il bilancio delle vittime negli scontri con l'esercito al Cairo. Secondo quanto riferito da fonti dei Fratelli musulmani, le vittime sarebbero almeno 77, tra cui 8 donne e 7 bambini, di cui due bebè.

12:37 L'esercito arresta 200 persone al Cairo

Duecento persone sono state arrestate al Cairo per possesso di molotov, armi bianche e mitra. Lo riferisce l'esercito in un comunicato. Elicotteri sorvolano in continuazione la zona di Rabaa el Adaweya e il quartiere generale della Guardia repubblicana, teatro della strage di stamani.

12:24 Badie: con l'esercito Egitto come Siria

Il capo dell'esercito porterà l'Egitto nelle stesse condizioni della Siria. Lo ha detto la guida spirituale della Fratellanza, Mohamed Badie, dopo il massacro di stamane al Cairo, dove sono state uccise 42 persone, secondo l'ultimo bilancio.

10:52 Catturati due soldati da sostenitori Morsi

Due soldati sono stati catturati dai sostenitori di Morsi. Lo riferisce un responsabile dell'esercito.

10:01 Dopo massacro, partito islamico Al Nour lascia negoziato governo

Il partito islamico egiziano al Nour (che ha sostenuto la deposizione del presidente Morsi) si è ritirato dalla trattativa per la nomina di un primo ministro e di un governo di transizione, dopo il massacro di stamani al Cairo di manifestanti pro-Morsi da parte dell'esercito. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del partito, Nadeq Baqqar.

09:51 Al Cairo morti salgono a 42

Sono salite a 42 le vittime al Cairo. Lo riferisce la tv di Stato. I Fratelli Musulmani accusano l'esercito di aver sparato sulla folla.

09:46 Egitto, carri armati a Il Cairo

09:36 Appello della Fratellanza: "Il popolo si ribelli"

Il partito islamico egiziano Libertà e Giustizia, che fa capo a Morsi, ha fatto appello a una "sollevazione" popolare dopo il massacro di questa mattina al Cairo, in cui almeno 35 sostenitori del deposto presidente sono stati uccisi dall'esercito.

09:12 Ministero della Salute: i morti sono 35

E' arrivata anche la conferma del ministero della Salute dell'Egitto: le vittime degli spari dell'esercito sulla folla, al Cairo, sono 35.

07:37 Fonti mediche: 15 morti

Quindici persone sono rimaste uccise all'alba al Cairo in scontri davanti a una caserma della Guardia repubblicana. Lo affermano fonti mediche.

07:15 Esercito: "Respinto assalto di terroristi"

L'esercito egiziano ha reso noto che un ufficiale è stato ucciso e 40 militari sono stati feriti in un attacco all'alba di un "gruppo terrorista" contro una caserma della Guardia repubblicana al Cairo. Lo riferisce la tv di stato.

Ultimo aggiornamento 19:37