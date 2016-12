foto Ap/Lapresse

05:48

- L'ex ministro delle Ferrovie cinese Liu Zhijun, a processo per corruzione, è stato condannato a morte con una sospensione di due anni, formula che a Pechino di solito si tramuta in ergastolo. In Cina il ministero della Ferrovie gestisce affari per miliardi di dollari. Il processo a Liu è seguito con grande attenzione dall'opinione pubblica, che lo considera banco di prova per la volontà del governo di combattere la corruzione.