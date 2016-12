foto Ap/Lapresse

01:28

- Il neopresidente della coalizione dell'opposizione siriana, Ahmad Jarba, sostiene che le armi fornite dai sauditi saranno consegnate presto ai ribelli in modo da poter cambiare la loro situazione militare, da lui stesso definita "debole". In un'intervista all'agenzia di stampa Reuters, il presidente ribadisce che l'opposizione non andrà alla conferenza di pace a Ginevra fino a quando la sua posizione militare diventerà "forte".