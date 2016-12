foto Reuters

06:01

- Il governo del Venezuela ha dichiarato di non aver avuto ancora nessuno contatto con l'ex spia americana Edward Snowden, dopo che due giorni fa il presidente Nicolas Maduro gli ha offerto asilo politico. "Non c'è stata alcun tipo di comunicazione - ha detto il ministro degli Esteri venezuelano, Elias Jaua, alla tv di Stato -. Aspettiamo fino a domani per sapere se formalizzerà il suo desiderio di prendere asilo in Venezuela".