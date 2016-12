foto Reuters

05:47

- Tutte le 307 persone a bordo del volo dell'Asiana schiantatosi all'aeroporto di San Francisco risultano all'appello, compresi due passeggeri morti nell'incidente. Lo ha reso noto il sindaco della città, Ed Lee, in conferenza stampa. In precedenza si parlava di una persona ancora dispersa in seguito allo schianto avvenuto nella fase d'atterraggio del Boeing 777.