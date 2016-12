foto Ansa

23:25

- La tv di Stato egiziana ha affermato che il nuovo premier non è stato ancora scelto, nonostante le notizie diffuse in giornata, sempre da media statali, per i quali Mohamed El Baradei sarebbe stato designato come primo ministro ad interim. La smentita arriva dopo ore di tensione in piazza con gli islamici che protestavano per una scelta troppo filo-Usa. Secondo la tv sarebbero sul tavolo del presidente diverse opzioni.