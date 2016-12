Secondo la televisione cinese le vittime sono Ye Mengyuan e Wang Linija, studentesse della Cina orientale che sedevano nella parte posteriore dell'aereo ed erano in volo verso la città californiana con con altri studenti e alcuni insegnanti per prendere parte ad un campeggio estivo di due settimane. Dei 291 passeggeri dell'aereo Asiana decollato da Seul, in Sud Corea, 141 erano cinesi. Secondo la Tv locale Ktvu almeno 10 persone sarebbero state ricoverate in gravi condizioni. I feriti in totale sono circa 100.Il Boeing 777 volava ad una velocità "significativamente" al di sotto di quella normalmente tenuta in fase di atterraggio. Lo ha reso noto la National Transportation Safety Board (Ntsb), affermando inoltre che prima dell'incidente al personale della torre di controllo non è stato segnalato alcun problema particolare.- Per molte ore si è temuto che il bilancio delle vittime potesse ulteriormente salire, dato che risultavano che decine di di passeggeri del volo Asiana mancassero all'appello. Durante una conferenza stampa, il sindaco di San Francisco, Ed Lee, ha reso noto che tutte le 307 persone a bordo, comprese le due vittime, risultano all'appello'.- L'aereo dell'Asiana avrebbe sbagliato l'atterraggio: il Boeing sarebbe arrivato "troppo corto" sulla pista e sarebbe andato a sbattere con la coda su un frangiflutti. Lo riportano numerose fonti a Nbc e Cnn.- "Appena atterrato in emergenza a SFO. La coda si è staccata. La maggior parte di noi sembra star bene. Sono a posto". E' questo il messaggio twitter di uno dei passeggeri del Boeing atterrato di schianto a San Francisco. Joe Passantino allega una foto dell'aereo senza la coda. Nell'immagine si vedono passeggeri in fuga dall'aereo.- Secondo uno dei passeggeri a bordo del dell'aereo schiantatosi a San Francisco, vi sono dei feriti. Secondo David Eun, un esperto di media digitali, su twitter: "fiamme e soccorritori dappertutto. Stanno evacuando i feriti. Non mi sentivo così dall'11 Settembre". E' stato un sopravvissuto a twittare la prima foto dell'aereo a terra senza la coda - Tutti i voli da San Francisco sono stati cancellati dopo che il jet dell'Asiana si è schiantato all'atterraggio. Lo ha annunciato la Federal Aviation Administration. Sono state chiuse al traffico anche le autostrade limitrofe all'aeroporto.- La Chief Operating Officer di Facebook Sheryl Sandberg avrebbe dovuto essere a bordo del Boeing dell'Asiana. Con lei sarebbero dovuti essere a bordo alcuni parenti e colleghi. Lo ha detto la stessa Sandberg sulla sua pagina Facebook. "La mia famiglia e i colleghi Debbie Frost, Charlton Gholson, Kelly Hoffman e io dovevamo essere su quel volo. Abbiamo cambiato su United per poter usare le miglia per i biglietti della mia famiglia", ha postato la Sandberg. La Cfo di Facebook ha detto che il suo volo doveva atterrare alla stessa ora dell'aereo della Asiana, ma "siamo arrivati in anticipo e siamo atterrati circa 20 minuti prima del disastro". Il collega di Facebook David Eun "era sul volo Asiana e sta bene", ha scritto la Sandberg parlando di "un grande momento per render grazie".- Le scatole nere dell'aereo sono state recuperate e spedite a Washington, dove si inizierà subito ad esaminarne i dati. Lo ha reso noto il National Transportation Safety Board, che dopo l'incidente ha inviato un team di esperti a San Francisco per indagare su quanto accaduto.