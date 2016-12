foto Ansa

19:40

- Il premio Nobel per la pace Mohamed El Baradei sarà nominato premier egiziano ad interim. Lo annuncia una fonte della presidenza. Il nome di El Baradei gira con insistenza da quando il portavoce dei Ribelli, Mahmud Badr, ha fatto sapere che il movimento ha chiesto la nomina del premio Nobel. Netto il no dei Fratelli musulmani: "El Baradei è l'uomo degli Usa in Egitto", hanno detto spiegando che lotteranno fino al ritorno di Mohamed Morsi.