16:39

- "Siamo sull'orlo di un non ritorno. E' questo il messaggio da far passare". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino, al termine di una riunione con il premier Enrico Letta sul caos in Egitto. "Il movimento sceso in piazza - ha aggiunto - è abbastanza acefalo e comunque con moltissime componenti. Non c'è moltissimo che si possa fare, ne dobbiamo essere consapevoli, ma è indubbio che la situazione è preoccupante".