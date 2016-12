foto Ansa

14:30

- Alta tensione in Egitto. Un sacerdote cristiano copto è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella provincia egiziana del Sinai, nella città di El Arish. Lo riferiscono fonti della sicurezza. Il religioso, Mina Abud Sharobim, è stato colpito da uomini in moto mentre si trovava in macchina davanti alla sua chiesa a El Massaid.