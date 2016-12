foto Ap/Lapresse Correlati Anna la rossa si dichiara 12:42 - Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha dichiarato di essere disposto ad accordare l'asilo politico alla "talpa" del Datagate, l'americano Edward Snowden. "Il Nicaragua potrebbe riceverlo a braccia aperte, se le circostanze lo permetteranno", ha precisato Ortega. "Siamo un Paese aperto e rispettoso del diritto di asilo", ha sottolineato. - Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha dichiarato di essere disposto ad accordare l'asilo politico alla "talpa" del Datagate, l'americano Edward Snowden. "Il Nicaragua potrebbe riceverlo a braccia aperte, se le circostanze lo permetteranno", ha precisato Ortega. "Siamo un Paese aperto e rispettoso del diritto di asilo", ha sottolineato.

Non solo il Nicaragua però. Anche il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che offrirà "asilo umanitario" all'americano Edward Snowden, ricercato dagli Stati Uniti per spionaggio. "In quanto capo di Stato ho deciso di offrire asilo umanitario al giovane statunitense Edward Snowden, per proteggerlo dalla persecuzione che e' stata scatenata da uno dei governi piu' potenti del mondo", ha detto Maduro in un discorso ufficiale trasmesso in diretta televisiva.



No comment dagli Usa - La Casa Bianca ha rifiutato di commentare l'offerta di asilo all'ex spia americana da parte del presidente venezuelano Nicolas Maduro, rimandando ogni commento sulla faccenda al dipartimento di Giustizia.