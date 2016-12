foto Afp

00:37

- Nelson Mandela vive grazie all'aiuto del respiratore artificiale, è in dialisi, ma non è in stato vegetativo, anzi reagisce a chi gli rivolge la parola aprendo gli occhi. Lo afferma la Cnn citando amici vicini all'anziano statista sudafricano. I medici hanno deciso di non staccare le macchine che lo aiutano a stare in vita nell'ospedale di Pretoria dov'è ricoverato da quasi un mese per problemi polmonari.