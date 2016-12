foto Reuters

- La Bolivia ha convocato gli ambasciatori di Italia, Spagna e Francia e il console portoghese a La Paz per chiedere spiegazioni sulla vicenda dell'aereo del presidente boliviano, Evo Morales. A nome del governo boliviano, il ministro alle Comunicazioni, Amanda Davila, ha ricordato che il presidente Morales "è indignato" per il comportamento avuto nelle ore in cui il suo aereo è stato bloccato a Vienna.