foto Ansa

01:07

- E' di 17 morti e di 416 feriti il bilancio delle vittime negli scontri fra pro e anti Morsi in Egitto. E' quanto afferma il ministero della Sanità. In totale i morti di oggi in Egitto, compresi gli attacchi contro militari e polizia in Sinai, sale così a 13. Intanto il coprifuoco è stato imposto nel Nord Sinai, mentre per il resto del Paese la decisione spetta ai governatori. E' quanto afferma un tweet del presidente ad interim Adly Mansour.