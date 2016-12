foto Ansa

21:33

- E' salito ad almeno 5 morti e 246 e almeno feriti il bilancio delle violenze di oggi in Egitto: lo comunica il ministero della salute. A breve, è stato annunciato, sarà ufficialmente comunicata l'instaurazione di un coprifuoco. Secondo voci insistenti, le forze armate stanno per diffondere un comunicato nel quale potrebbero imporre un coprifuoco per arginare le dilaganti violenze in tutto il Paese fra manifestanti pro e anti Morsi.