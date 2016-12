foto Ap/Lapresse

21:05

- Edward Snowden, la fonte del Datagate, ha presentato richiesta di asilo ad altri sei Paesi, ha reso noto Wikileaks via Twitter. Questa volta non sarà però rivelato di quali Paesi si tratta, per evitare "interferenze" da parte degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, Snowden, che a quanto risulta è ancora bloccato all'aeroporto di Mosca, ha chiesto asilo politico ad una ventina di Paesi, molti dei quali, compresa l'Italia, l'hanno già respinta.