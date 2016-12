Mandela, medici: non staccare le macchine

foto Afp Correlati

Sudafrica, Obama incontra le figlie di Mandela 00:37 - I medici hanno escluso di staccare le macchine che mantengono in vita Nelson Mandela, all'ospedale di Pretoria. Lo ha affermato Denis Goldberg, compagno di lotta antiapartheid del Premio Nobel dopo averlo visitato lunedì. "Si è parlato della questione - ha detto - ma i medici hanno detto che considerano questa opzione solo nel caso di reale collasso degli organi. Questo non è accaduto e quindi sono pronti a stabilizzarlo fino alla guarigione".

Le condizioni di salute di Mandela restano gravi, ma la presidenza sudafricana ha smentito la notizia secondo cui Madiba sarebbe in uno "stato vegetativo permanente. A parlare di "stato vegetativo" era stato un documento giudiziario. "I medici hanno consigliato alla famiglia di staccare la spina della macchina che lo tiene in vita artificialmente e la famiglia sta esaminando tale possibilità", si leggeva nel documento, datato 26 giugno, e presentato dalla famiglia al tribunale di Mthatha.



Cnn: "Mandela apre gli occhi se gli si parla" - Nelson Mandela vive grazie all'aiuto del respiratore artificiale, è in dialisi, ma non è in stato vegetativo, anzi reagisce a chi gli rivolge la parola aprendo gli occhi. Lo afferma la Cnn citando amici vicini all'anziano statista sudafricano. I medici hanno deciso di non staccare le macchine che lo aiutano a stare in vita nell'ospedale di Pretoria dov'è ricoverato da quasi un mese per problemi polmonari.