foto Ap/Lapresse

17:20

- La Farnesina "sconsiglia" viaggi in Egitto, suggerendo di evitare Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia, Port Said, il delta del Nilo e il Nord del Sinai. Tutte località in cui negli ultimi mesi c'è stato "un sensibile peggioramento del quadro di sicurezza", dice un avviso di "Viaggiare sicuri". Intanto migliaia di supporter del presidente deposto Morsi sono scesi in piazza per manifestare a suo favore, sia nella capitale sia ad Alessandria.