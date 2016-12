foto Ap/Lapresse

07:20

- Sei compagnie aeree Usa hanno temporaneamente sospeso i voli da e per Città del Messico, dopo che il vulcano Popocatepetl, che si trova a 80 km dalla capitale, ha iniziato a eruttare cenere. "La decisione di non volare da Città del Messico è stata presa dalle compagnie aeree, ma l'aeroporto è in condizione di operare" ha detto un rappresentante dell'aeroporto alla televisione locale.