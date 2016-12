foto Ap/Lapresse

23:07

- Giallo sulle condizioni di salute di Nelson Mandela. I medici che lo hanno in cura hanno smentito le notizie diffuse oggi secondo le quali l'ex presidente sudafricano sarebbe in stato vegetativo. Lo scrive l'agenzia d'informazione France Presse, citando una nota della presidenza sudafricana. Il premio Nobel per la Pace è ricoverato nell'ospedale di Pretoria, in Sudafrica, dall'8 giugno.