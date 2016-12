Anna la Rossa si dichiara:"Snowden, sposami!"

19:19 - Anna Chapman, meglio conosciuta come Anna la Rossa, si dichiara a Edward Snowden. L’ex spia russa, finita nei guai nel 2010 per la sua attività di raccolta informazioni sul suolo americano, ha lanciato una proposta di matrimonio via Twitter alla supertalpa del caso Datagate: “Snowden, will you marry me?” si legge sul social. Se si tratti di una trovata pubblicitaria o di amore vero, solo il tempo potrà dirlo: intanto sarebbe opportuno capire dove si trovi esattamente il corteggiatissimo informatico