foto Ansa

18:56

- La coalizione islamica egiziana guidata dai Fratelli musulmani ha chiesto ai suoi sostenitori di scendere in piazza domani in tutto il Paese per manifestare contro il golpe dei militari che ha esautorato il presidente Mohamed Morsi. La deposizione di Morsi è stata accolta con gioia da milioni di persone, ma anche con profondo risentimento dagli egiziani contrari all'intervento dell'esercito.