Mandela, giallo sulle sue condizioni: i medici smentiscono lo stato vegetativo permanente

A parlare di "stato vegetativo" era stato un documento giudiziario. "I medici hanno consigliato alla famiglia di staccare la spina della macchina che lo tiene in vita artificialmente e la famiglia sta esaminando tale possibilità", si leggeva nel documento, datato 26 giugno, e presentato dalla famiglia al tribunale di Mthatha, dove i giudici hanno esaminato il discusso dossier sul trasferimento delle sepolture dei figli di Mandela.



La moglie: "Non ha mai sofferto" - Nelson Mandela non sta soffrendo. Lo ha detto la moglie dell'ex presidente sudafricano, Graca Machel, sempre al suo fianco da quando quasi un mese fa è stato ricoverato in un ospedale di Pretoria per l'aggravarsi di un'infezione polmonare. "Sono 25 giorni che siamo in ospedale. Anche se Madiba non è sempre stato bene, non ha mai sofferto", ha detto la moglie del simbolo della lotta contro la segregazione razziale. "Da quando è ricoverato in ospedale, noi siamo di nuovo tutti uniti", ha aggiunto Graca.