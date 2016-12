foto LaPresse

18:36

- "Non ci sono le condizioni giuridiche affinché l'Italia possa accogliere la richiesta di asilo a Edward Snowden". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Emma Bonino, riferendo alle commissioni riunite di Camera e Senato sul Datagate. Sulla vicenda egiziana ha invece affermato: "La Farnesina sta seguendo i 19mila italiani in Egitto e ha mandato un'equipe di rinforzo per seguirli al meglio".