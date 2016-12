Maddie, Scotland Yard apre una nuova indagine

foto Getty Correlati Maddie, la madre: "Potrei perdonare il rapitore"

Scotland Yard ha annunciato di aver aperto una nuova indagine sul caso di Madeleine McCann, la bimba britannica che sparì nel 2007 da un appartamento di Praia de Luz, in Portogallo, dove la sua famiglia era in vacanza. La polizia di Londra, secondo cui la piccola potrebbe essere ancora viva, è arrivata a questa decisione dopo aver compilato una lista di 38 persone coinvolte nella vicenda.

"E' un grande passo in avanti", hanno affermato i genitori di Maddie. Le autorità portoghesi avevano concluso le loro indagini, senza un nulla di fatto, nel 2008. La polizia di Londra ha condotto una revisione, avviata nel 2011 dal governo di David Cameron in seguito alle richieste dei McCann.



Secondo l'ispettore Andy Redwood, Scotland Yard in questi anni è riuscita a raccogliere "nuove teorie, nuove prove e nuovi testimoni". "Continuiamo a credere che Madeleine possa essere viva", ha aggiunto. Nella lista delle persone coinvolte nella vicenda ci sono cittadini di cinque Paesi europei, fra cui Regno Unito e Portogallo.