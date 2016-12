foto Facebook 19:15 - Orrore negli Stati Uniti. Il corpo senza vita di una bambina di 6 anni, Alanna Gallagher, è stato ritrovato lunedì sera (ma la notizia è stata divulgata solo oggi) avvolto in un telo a Saginaw, periferia di Fort worth il Texas. Al momento della macabra scoperta, la piccola era senza abiti, fatta eccezione per le mutandine, con la testa avvolta in un sacchetto di plastica e con mani e piedi legati. L'Fbi ha offerto una ricompensa di 10mila dollari per chiunque possa aiutare gli inquirenti ad individuare il mostro che ha straziato la bambina. - Orrore negli Stati Uniti. Il corpo senza vita di una bambina di 6 anni,, è stato ritrovato lunedì sera (ma la notizia è stata divulgata solo oggi) avvolto in un telo a. Al momento della macabra scoperta, la piccola era senza abiti, fatta eccezione per le mutandine, con la testa avvolta in un sacchetto di plastica e con mani e piedi legati. L'Fbi ha offerto una ricompensa didollari per chiunque possa aiutare gli inquirenti ad individuare il mostro che ha straziato la bambina.

La polizia sta seguendo diverse piste investigative e i genitori non sono sospettati per l'omicidio della piccola. Al momento l'unico indizio su cui stanno lavorando gli investigatori sarebbe la segnalazione di un pick up rosso con una macchia verde sulla carrozzeria; proprio per questo l'Fbi sta chiedendo la collaborazione degli abitanti della zona per poter risalire al proprietario del veicolo. Ancora non sono chiare le circostanze in cui è avvenuta la scomparsa di Alanna da casa, altro punto questo su cui la polizia sta cercando di fare chiarezza per ricostruire la linea temporale degli eventi.



Chiara invece la dinamica del ritrovamento. A scoprire il fagotto che conteneva il corpo di Alanna, è stato, Owen Whiddon un ragazzo di 14 anni che stava guidando il suo scooter diretto verso casa. Il giovane ha raccontato di essersi fermato per "togliere dalla strada quel sacco che ingombrava il passaggio". Rimosso il telo, la macabra scoperta: il ragazzo ha chiamato la madre che ha avvertito le forze dell'ordine.