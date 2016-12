foto Afp

14:46

- "Nelson Mandela non sta soffrendo". Lo ha detto la moglie Graca Machel, sempre al suo fianco da quando, 25 giorni fa, l'ex presidente sudafricano è stato ricoverato in un ospedale a Pretoria per l'aggravarsi di un'infezione polmonare. "Anche se non è sempre stato bene, non ha mai sofferto - ha detto la moglie -. Da quando è ricoverato, noi siamo di nuovo tutti uniti".