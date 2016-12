Usa, auto inghiottita da una voragine in strada

14:28 - A Toledo, in Ohio, una voragine di circa 10 metri di profondità si è aperta all'improvviso nell'asfalto e ha inghiottito una macchina che passava sulla strada principale della città. La donna che era al volante, Pamela Knox, è riuscita a salvarsi grazie ad una scala. La polizia di Toledo ha detto che la falla si è aperta per colpa di alcune infiltrazioni. La donna è stata portata in ospedale per precauzione. Nell'incidente è rimasta illesa.