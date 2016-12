Egitto post golpe, giura presidente ad interim

"I Fratelli musulmani sono parte della nazione". Sono le prime dichiarazioni di Mansour che li invita a "condividere la costruzione della nazione".Alle parole di apertura di Mansour per ora non seguono i fatti. La procura egiziana ha, infatti, ordinato l'arresto della guida spirituale della Fratellanza Mohamed Badie e del suo vice Khairat el Shater. Lo hanno riferito fonti giudiziarie e militari.La Gran Bretagna è pronta a riconoscere "la nuova amministrazione in Egitto e a collaborare". E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, William Hague, intervenendo sulla situazione in Egitto e aggiungendo: "Serve un rapido ritorno al processo democratico."La situazione è in assoluto movimento. La prudenza è la linea migliore che possiamo seguire senza precipitarci in giudizi o affermazioni su situazioni complesse che non si possono ridurre in un tweet". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino.Morsi, che è trattenuto al ministero della Difesa, non cede e ha invitato tutti a "opporsi pacificamente alla road map". In un video registrato, dice: "Io sono il presidente eletto dell'Egitto, chiedo al popolo di difendere la mia legittimità".Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si è detto "preoccupato" da quanto sta accadendo in Egitto e auspica un "rapido e pieno ritorno a un governo democratico". "Tenuto conto degli sviluppi - ha aggiunto Obama - ho dato direttive alle agenzie e ai dipartimenti competenti di valutare le implicazioni di legge rispetto agli aiuti americani al governo egiziano". Il riferimento è alla norma che blocca gli aiuti in caso di golpe militare.Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki Moon, si è detto "preoccupato per l'interferenza dei militari" negli affari dell'Egitto. Ban ha aggiunto che "sarà cruciale rafforzare il governo civile in linea con i principi della democrazia". Secondo il capo dell'Onu, nelle loro proteste gli egiziani hanno espresso profonda frustrazione e legittime preoccupazioni.- Il deposto presidente egiziano Mohamed Morsi e altri otto dirigenti della Fratellanza sono soggetti a divieto di espatrio con l'accusa di insulto alla magistratura. Lo ha deciso un magistrato inquirente, secondo fonti giudiziarie.- La coalizione islamica egiziana guidata dai Fratelli musulmani ha chiesto ai suoi sostenitori di scendere in piazza venerdì in tutto il Paese per manifestare contro il golpe dei militari che ha deposto Mohamed Morsi.L'esercito egiziano ha lanciato un appello "all'unità e alla riconciliazione", precisando che l'abuso del diritto di protesta potrebbe trasformarsi in una minaccia "alla pace sociale, agli interessi nazionali e all'economia". Con un comunicato, i militari hanno poi sottolineato che non ci saranno misure "arbitrarie o eccezionali" contro gruppi politici.