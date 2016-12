13:02 - Fa entrare il bambino, per gioco, nello sportello bancomat. Lo chiude dentro e... scatta la paura. L'incidente è avvenuto, ed è stato filmato, in una città cinese. Chiuso dentro, il piccolo non riesce più a uscire. Dall'esterno, la porta non può essere aperta perché il dispositivo segnala la presenza di qualcuno all'interno. E coìs, la donna che ha chiuso dentro il bambino comincia a spaventarsi. Chiede aiuto, fuori dalla porta si raduna una piccola folla, mentre il bimbo si agita nel piccolo spazio. Finché qualcuno trova l'escamotage: infila un moccio attraverso lo spazio aperto tra le sbarre per arrivare a schiacciare il pulsante che apre la porta dall'interno. E libera il bimbo, sempre più spaventato. Che tira finalmente un sospiro di sollievo.