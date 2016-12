India, riso distribuito a 800 mln di persone Scatta il piano del governo contro la povertà

foto Ufficio stampa 08:29 - Il governo indiano ha varato un maxi provvedimento per la distribuzione di cibo a prezzo calmierato a circa 800 milioni di persone, vale a dire il 70% della popolazione. Ogni famiglia povera avrà diritto a 5 chili di riso al mese, più altri cereali. La spesa per lo Stato è calcolata in 22 miliardi di dollari. Per questo il programma è stato definito dai media locali il più grande piano di assistenza sociale del mondo. - Il governo indiano ha varato un maxi provvedimento per la, vale a dire il 70% della popolazione. Ogni famiglia povera avrà diritto a, più altri cereali. La spesa per lo Stato è calcolata inPer questo il programma è stato definito dai media locali il più grande piano di assistenza sociale del mondo.

Il riso e gli altri cereali che il governo di New Delhi metterà a disposizione dei più poveri saranno venduti a un prezzo che oscilla tra 1 e 3 rupie al chilo, cioè tra i due e i quattro centesimi di euro.



Il provvedimento, chiamato "National Food security bill", era atteso da tempo ed è una delle principali promesse elettorali del partito di maggioranza del Congresso, e in particolare della sua leader Sonia Gandhi.



Contro il piano sono arrivate però alcune critiche: la decisione del governo di varare il decreto, che dovrà passare nelle prossime settimane al vaglio del Parlamento, sarebbe una manovra politica ad hoc in vista delle elezioni generali, previste per la primavera del 2014.