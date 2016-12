Egitto,Assad:è fine islam politico

00:44 - "Quello che succede in Egitto è la caduta di quello che si si conosceva come l'islam politico". Lo ha detto il presidente siriano, Bashar al Assad, in un'intervista a un giornale nazionale commentando quanto sta accadendo in queste ore al Cairo. "Ovunque nel mondo, chi utilizza la religione con un fine politico o per favorire alcuni rispetto ad altri, è condannato al fallimento", ha aggiunto Assad.