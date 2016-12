foto Reuters Correlati Fuochi d'artificio in piazza Tahrir

La giornata minuto per minuto 07:21 - Un anno e tre giorni dopo il suo insediamento, un golpe militare in Egitto pone fine alla presidenza di Mohamed Morsi. Scaduto l'ultimatum dell'esercito, Morsi è stato destituito: al suo posto ci sarà il presidente della Corte Costituzionale che guiderà il Paese in una breve fase di transizione, prima del ritorno anticipato alle urne. Morsi è stato trasferito, da solo, al ministero della Difesa.

Ad annunciare quella che sarà la road map della transizione è stato il ministro della Difesa egiziano, Abdel Fattah el Sissi, intervenuto in serata in tv. Circondato da vertici militari, ma soprattutto dai rappresentanti delle opposizioni e dai massimi esponenti di Al Azhar e della Chiesa, el Sissi ha scelto di dare un'immagine di coesione all'operazione. Un sostegno unanime confermato dai commenti dopo il suo annuncio. Dal gran imam di Al Azhar Ahmed el Tayyeb al il capo della chiesa copta Tawadros, passando per il portavoce delle opposizioni egiziane Mohamed el Baradei, tutti hanno confermato il loro appoggio ai militari.



La road map, che non precisa quando le elezioni presidenziali si terranno, affida i poteri di emanare decreti presidenziali al presidente della Corte Costituzionale, sospende temporaneamente la Costituzione e ne affida la riscrittura ad un comitato con la partecipazione di tutte le forze politiche. Prevista anche la nascita di un governo di tecnici e di un comitato di riconciliazione nazionale con l'apporto dei giovani.







Festa in piazza Tahrir, scontri nel resto del Paese - Piazza Tahrir è letteralmente esplosa di gioia all'annuncio del ministro della Difesa della road map per regolare la transizione verso nuove elezioni presidenziali. Fuochi d'artificio a raffiche hanno illuminato la piazza stracolma di manifestanti. Tensione, invece, ad Alessandria d'Egitto e a Marsa Matrouh, nel nord del Paese, dove si registrano scontri tra soldati e sostenitori di Morsi. Il bilancio è di quattro morti.



Morsi: "Opporsi pacificamente alla road map" - Morsi, però, non si arrende e, con un tweet diffuso dalla presidenza egiziana, "sollecita civili e militari a rispettare la legge e la Costituzione a non accettare il golpe che riporta indietro l'Egitto", ma invita tutti a evitare spargimento di sangue. Poi, in un video registrato, dice: "Io sono il presidente eletto dell'Egitto, chiedo al popolo di difendere la mia legittimità".



Obama: "Si torni alla democrazia". Evacuata l'ambasciata Usa - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si è detto "preoccupato" da quanto sta accadendo in Egitto e auspica un "rapido e pieno ritorno a un governo democratico". "Tenuto conto degli sviluppi di oggi - ha aggiunto Obama - ho dato direttive alle agenzie e ai dipartimenti competenti di valutare le implicazioni di legge rispetto agli aiuti americani al governo egiziano". Il riferimento è alla norma che blocca gli aiuti in caso di golpe militare. Washington ha quindi ordinato l'evacuazione dell'ambasciata americana al Cairo.



Arrestati i leader dei Fratelli musulmani, oscurate le tv - Al Cairo le forze di sicurezza hanno tratto in arresto il leader del partito dei Fratelli musulmani Saad el Katatni, e il capo dei parlamentari dello stesso partito, al Bayumi. Giornali locali parlano di ordini di arresto per 300 membri del partito. Intanto, dopo che sono state oscurate le tv della Fratellanza e le emittenti vicine ai salafiti, un gruppo di militari ha fatto irruzione nella sede dell'emittente panaraba, Al Jazeera, nella Capitale. Almeno cinque persone sarebbero state trattenute.







La marcia decisiva dell'esercito - La lunga giornata che ha visto la deposizione del primo presidente dei Fratelli Musulmani è stata un crescendo di indizi sempre più insistenti e visibili di un intervento dei militari. Alle voci di un golpe militare in atto, di arresti domiciliari per Morsi, di un divieto di espatrio per lui e per la cerchia ristretta di dirigenti della Fratellanza, si sono aggiunte le notizie su imponenti movimenti di mezzi blindati e di truppe, soprattutto nella zona del palazzo presidenziale di Ittahadeya.