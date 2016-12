foto Ansa

21:44

- Mohamed Morsi è stato informato dai militari di non essere più presidente dell'Egitto dalle 19 di stasera, in seguito al fallimento dei negoziati con i militari per lasciare il potere. Malgrado i tentativi delle forze armate di spingere al dialogo e allentare la tensione, "non ha risposto alle domande della gente", ha commentato il ministro della Difesa egiziano, Abdel Fattah el Sissi, annunciando in tv la road map della transizione.