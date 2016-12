foto Ap/Lapresse

19:53

- Gli Stati Uniti sono molto preoccupati per la situazione in Egitto. Lo ha affermato il Dipartimento di Stato, aggiungendo che "una soluzione politica pacifica è l'opzione migliore". Per gli Usa sbaglia "il presidente Mohamed Morsi", che dovrebbe "fare di più per rispondere alle preoccupazioni del popolo egiziano". Intanto, il palazzo presidenziale, a Il Cairo, è stato isolato e circondato con barriere e filo spinato.